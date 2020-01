SOUTENEZ LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

La Fondation "Musique et Radio" a pour but de contribuer à la promotion de la musique classique, contemporaine et actuelle auprès d’un public diversifié et le plus large possible, par tous les moyens, notamment radiophoniques. Sous l’égide de l'Institut de France, la Fondation Musique et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers afin de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et les formations musicales de Radio France, ou par des entités externes à notre maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs.