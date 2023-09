À New York, les Beastie Boys sacrés au coin de la rue

"Beastie Boys Square". Gageons que cette nouvelle intersection à l’angle des rues de Ludlow et de Rivington en plein Lower East Side devrait rapidement gagner en popularité dans les fils et autres stories de tous les amateurs de hip-hop. Samedi dernier à New York, plusieurs milliers de fans de tous âges se sont ainsi retrouvés à ce croisement pour fêter l’emblématique trio de Manhattan et assister à l’inauguration du premier panneau à leur nom. L’occasion pour eux d’y croiser Ad-Rock et Mike D en chair et en os, les deux légendes venues accepter cette distinction de leur ville natale au nom (également) de leur regretté comparse, l’immense MCA disparu il y a plus de dix ans maintenant.

Ce coin de rue new-yorkais n’a bien sûr pas été choisi au hasard : il s’agit aussi de l’emplacement immortalisé par la pochette du second album du groupe Paul’s Boutique publié en 1989, un disque phare sorti en pleine ébullition de ce hip-hop golden-age où prospéraient de nombreuses formations de Big Apple. "Merci à New York de nous avoir appris ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut porter, comment aimer, comment vivre", a lancé à cette occasion Ad-Rock. "Cela me rend vraiment heureux de savoir qu'un enfant qui se rendra à l'école dans cinquante ans lèvera les yeux, et se demandera : "Qu'est-ce que c'est qu'un Beastie Boy ? Pourquoi ont-ils un coin de rue à leur nom ?"

Les Beastie Boys à New York le 9 septembre 2023. © Getty - Bryan Bedder

Une consécration (agrémentée pour l'occasion d'une block-party et d'un dj-set) qui en rappelle d'autres, et qui intervient aussi en pleine célébration des 50 ans du hip-hop aux Etats-Unis. Une aventure musicale, sociale, et humaine à laquelle les géniaux auteurs d’Intergalactic ont bel et bien offert quelques-unes de ses plus belles lettres de noblesse. No Sleep Till Brooklyn ? Oh que oui ✌

