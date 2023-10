Le cœur d’or de Sufjan Stevens

Et si son nouvel album Javelin était tout simplement le plus beau disque jamais gravé par Sufjan Stevens ? Voilà bientôt un quart de siècle que la voix frissonnante de ce musicien aux cordes innombrables parcourt l’échine des vastes étendues folk, couronné en cela par une nomination à l’Oscar de la meilleure chanson originale pour son joyau Mystery Of Love en 2018. Mais année après année, le natif de Detroit s’est aussi sans cesse distingué pour son appétence insatiable à l’expérimentation, naviguant à cœur ouvert dans les hauts-fonds de l’electronica, de la pop ou encore du rap alternatif - gagnant d’ailleurs le respect des plus grands parmi lesquels Kendrick Lamar, Mac Miller ou encore Childish Gambino.

Le talent musical exceptionnel de Stevens a parfois semblé lui brûler les doigts, jusqu’à l’aimanter régulièrement vers de nouveaux horizons loin de ses pâturages folk. Avec Javelin, pourtant, le songwriter démontre de nouveau et de la plus belle des manières son adresse à sculpter des mélodies aussi vulnérables que vibrantes, portées comme souvent par des instrumentations oniriques. En forme de songerie merveilleuse, le troisième et ultime prélude dévoilé aujourd’hui par le quadragénaire, toujours en convalescence d'un syndrome de Guillain-Barré, confirme ainsi toutes les attentes qui ont pu être placées dans ce dixième album où se mêlent l’intime et le spectaculaire. Baptisée A Running Start, cette balade enchanteresse démarre ainsi dans la confidence de quelques accords de guitare et d’une voix feutrée, avant de prendre bientôt son envol, portée en cela par des chœurs pleins d’espoir et une orchestration tournée vers le ciel. N'oubliez pas de fermer les yeux.

