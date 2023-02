"A Short Diary", le divine mélancolie de Sebastian Rochford

Sebastian Rochford, leader du trio Pulled By Magnets, fondateur du groupe emblématique britannique Polar Bear, force vive de la formation jazz-punk londonienne Acoustic Ladyland ou du fameux Sons of Kemet qu'il a co-dirigé à ses débuts avec le soufflant Shabaka Hutchings, est une figure incontournable de la scène jazz londonienne. Il en est de même pour son ami pianiste (et organiste) Kit Downes, avec qui il formait déjà un duo il y a environ six ans et à qui il a proposé cette incursion dans l'intime. A Short Diary est un album dépouillé, d'une sensibilité à fleur de peau, une sorte de méditation sur la tristesse, le manque, le silence, la reconnaissance et les souvenirs apaisés que provoquent en lui le deuil de son père Gérard Rochford, psychothérapeute et membre fondateur de Dead Good Poets Aberdeen décédé en 2019.

Sebastien Rochford est aussi un compagnon de route du saxophoniste Andy Sheppard avec Michel Benita, de la pianiste et cheffe d’orchestre Joanna Clare MacGregor, du contrebassiste Théo Girard avec le trompettiste Antoine Berjeaut .... il a collaboré avec des artistes aussi variés que Brian Eno, Patti Smith, Herbie Hancock, David Byrne, Yoko Ono, Marc Ribot, et Bojan Zulfikarpasic ou encore le groupe de rock Babyshmable. Ce nouvel album est une oeuvre à part, «un souvenir sonore, créé avec amour, par besoin de réconfort », explique-t-il. L'extrême délicatesse du doigté de Kit Downes et le jeu de batterie d'une subtilité absolue semblent se laisser modeler par l'absence et parfois même par une paix retrouvée.

La seule reprise de l'album est une composition du poète. «C’est un air que mon père avait chanté et enregistré sur son téléphone avant de me l’envoyer. Au cours de la séance je l’ai transféré sur le téléphone de Kit. Il a écouté et on s’est lancés» :

A Short Diary est sorti le 20 janvier chez ECM / Universal Music