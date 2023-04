À toute berzingue avec Flavien Berger

On est rarement déçu avec les clips de Flavien Berger. Surtout lorsque ce musicien inclassable décide de mettre en images l’un des meilleurs titres de son dernier album Dans cent ans, publié il y quelques semaines de cela. Figure avec Koudlam, Maud Geffray et quelques autres du toujours prolifique label Pan European Recording, le producteur parisien avait, ces dernières années, composé pour d’autres et pour le grand écran, avant de retourner en studio graver la suite d’une aventure sonore amorcée avec le magnétique Léviathan il y a sept ans.

Aujourd’hui, c’est donc à l’entêtant Berzingue que Flavien Berger offre une vidéo spectaculaire. Cette transe kraut imparable, qui mêle une forme d’ivresse blasée à des fulgurances psychédéliques, se pare ainsi d’un clip génial élaboré par le fidèle Jamie Harley à l’aide d’une intelligence artificielle. Basée en partie sur le modèle génératif Stable Diffusion qui permet de convertir des textes en images (ici les paroles du titre), la vidéo dévoilée forme un véritable cadavre exquis polymorphe et dystopique. Un trip fantasmagorique et coloré où l’horizon capitaliste et ses technologies invasives se brouillent et se déforment mutuellement jusqu’à nous méduser (littéralement). Wow.