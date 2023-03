"Aapki Khushi", le hit d'Ashnaa Sasikaran et Jasdeep Singh Degun

L’année passée, Jasdeep Singh Degun, co-directeur musical et soliste de la compagnie anglaise Opera North basée à Leeds, publiait son premier album Anomaly sur le label Real World. Une musique enracinée dans l’ancien répertoire des râgas et jouée avec une touche moderne. Chaque titre étant une histoire de sa vie.

Avant sa tournée au Royaume-Uni et en Europe en mai et juin pour jouer le répertoire de son disque, le compositeur sort un titre devenu viral, qu’il avait écrit pour une réinvention d'Orfeo, l’opéra de Monteverdi (co-dirigé avec Laurence Cummings) spécifiquement destiné à la chanteuse et musicienne tamoule britannique Ashnaa Sasikaran. Elle incarnait alors Eurydice, exprimant son amour à Orphée. Dans cette nouvelle version, celle qui a grandi en écoutant et en apprenant la musique classique du sud de l'Inde puis en explorant le jazz, le funk, le R&B..., est seule au chant lead. L’envoûtement est total. Jasdeep Singh Degun dirige l’Ensemble Orpheus :

Flûte, kanjira, tabla, guitare, harpe, violons, violoncelle, contrebasse doublent à tour de rôle la voix experte de la vocaliste sur le thème. Les paroles traduites du texte original italien de l’opéra de Monteverdi ont été réécrites par Ustad Dharambir Singh, le professeur de sitar de Jasdeep Singh Degun, et le percussionniste d’Orpheus, Shahbaz Hussain.