Adi Oasis et FIP partagent leur playlist

Adeline a grandi en banlieue parisienne, mais c'est à Brooklyn qu'elle s'est progressivement imposée sur la scène R&B et nu-soul de New-York. Depuis l'an dernier, c'est sous le nom d'Adi Oasis qu'elle déploie ses nombreux talents à coup de singles et en multipliant des collaborations avec Blue Lab Beats, Kamauu ou Kirby. Un parcours semé d'embûches et de réussites qui aboutit aujourd'hui à son premier album Lotus Glow, chef-d'œuvre néo-soul complêté par un casting haut de gamme qui vient enrichir ce maelstrom funk et nu-soul militant porté par sa voix soulful et lyrique et la richesse de ses orchestrations; Leven Kali, Jamilla Woods, J. Hoard, Kirby ou Aaron Taylor.

Après sa session live dans nos studios , Adi Oasis a partagé avec notre programmateur Dimitri Lebrun ses coups de coeur du moment. Une playlist commune de 50 titres en forme d'odyssée groove contemporaine en écoute ci-dessous:

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise