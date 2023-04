Ahmad Jamal, jazzman de génie, est mort

Il était l’un des tout derniers grands de cette génération dorée du jazz américain des années 50 : Ahmad Jamal s’est éteint ce dimanche à l’âge de 92 ans dans son domicile du Massachusetts des suites d’une longue maladie, a annoncé hier soir à France Musique son producteur et manager Seydou Barry.

Cet immense musicien avait passé quasiment toute sa vie derrière un piano, subjuguant par sa maîtrise, sa créativité et son art du rythme et des silences l’histoire d’un jazz qu’il a souvent préféré appeler musique classique américaine. Son jeu fut ainsi longtemps un mélange de sobriété et de sophistication, d'improvisation modale, de rythmiques puissantes au son feutré.

Né le 2 juillet 1930 à Pittsburgh, Ahmad Jamal se révèla être un pianiste précoce. Dès l’âge de 3 ans, il fut capable de reproduire des mélodies entendues sur le piano familial. Bénéficiant d'une formation classique, il a étudié plusieurs compositeurs français, vouant ainsi une immense admiration à Maurice Ravel et Claude Debussy.

Sa carrière de musicien démarre très tôt puisqu’il s’inscrit au syndicat des musiciens à l'âge de 14 ans et part en tournée à 17 ans aux Etats-Unis. Il ne reviendra que très peu sur ses terres d'enfance malgré un attachement certain. Sa carrière démarre rapidement : orchestres, big band, quartet (The Four Strings rebaptisé ensuite The three strings), Ahmad Jamal enregistre son premier 78 tours en 1951.

A 23 ans, le pianiste enregistre ses premiers succès avec Israël Crosby et Vernel Fournier et donnera un concert qui fera date en 1958 au Pershing, club de jazz de Chicago. Le disque qui suivra sera un énorme succès vendu à plus d’un million d’exemplaires : Ahmad Jamal Trio at the Pershing : But Not For Me. Après une tournée en Afrique, Ahmad Jamal monte ensuite un club à Chicago, l'Alhambra, puis s'installe à New York, fait une pause dans sa carrière de pianiste en 1962, pour deux ans, avant de créer son propre label, 20th Century et de reprendre ses tournées en 1970.

L'auteur des célèbres Poinciana, Ahmad's Blues ou The Awakening a souvent été en marge des courants du jazz. Génial improvisateur, Frederick Russell Jones, de son vrai nom, préférait la quête d'une paix intérieure et musicale aux expérimentations folles des courants bop, free ou fusion. Sa conception de l'espace et la légèreté de son toucher, admirés par Bill Evans ou Miles Davis, firent merveille jusqu’à ses derniers disques, tout comme ses ruptures rythmiques et ce swing inventif qu'il développa tout au long de sa carrière. En 2019, ce pianiste légendaire publiait encore sur le label Jazz Village Ballades, un ultime chef d’œuvre d'épure mélodique, de maîtrise poétique des silences et des rythmes.