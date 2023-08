Al Green reprend "Perfect Day" de Lou Reed

Green Is Blues, Al Green Gets Next to You, Let’s Stay Together, You Ought to Be with Me, autant d'albums qui ont propulsé Albert Leornes Greene au firmament de la soul des années 70. Producteur, compositeur et chanteur prodige, aussi à l'aise dans le registre blues, que gospel et soul, Al Green s'était fait discret depuis son dernier album Lay It Down produit par Questlove en 2008 et une reprise du chanteur country Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls , publiée en 2018. Aujourd'hui septuagénaire, le révérend d'Arkansas nous livre une version soulful du cultissime Perfect Day de Lou Reed.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Le chanteur aux onze Grammy Awards s'est entouré de la Hi Rhythm Section et de l'artiste britannique alt-R&B RAYE pour revisiter le titre de l'album Transformer au studio d'enregistrement Sam Phillips de Memphis. "J'ai adoré le Perfect Day original de Lou Reed. La chanson met tout de suite de bonne humeur. Nous voulions préserver cet esprit, tout en y ajoutant notre propre sauce et notre propre style" déclare Al Green dont la célèbre voix s'élève sur les parties d'orgue de Reverend Charles Hodges et un ensemble de cordes pour un pur bijou de soul romantique.