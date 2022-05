"Tick Tock", nouvelle virée timbrée d'Aldous Harding

Tout va bien pour Aldous Harding. La Néo-zélandaise peut être fière de son nouvel album studio Warm Chris, publié à la fin du mois de mars par le label indépendant 4AD à l’instar de ses prédécesseurs. Cette épatante chanteuse s'était révélée sous nos latitudes au mitan de l'année 2017, marquant de sa voix angélique son second album Party. Elle transformait ensuite l’essai deux ans plus tard avec une suite à ce disque de folk parmi les plus beaux de ces derniers temps. Héritière d’une scène rock et d’une philosophie de vie plutôt vagabonde, Aldous Harding était ainsi retournée en studio enregistrer le jubilatoire Designer, un disque pétri de petits délices contagieux et enrichi, une nouvelle fois, par le magicien John Parish derrière la console.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ce compagnonnage avec le producteur britannique, Aldous Harding le réactivait déjà aux prémices de l’été dernier le temps d’un nouveau single composé à la fin de sa tournée européenne (mais qui est finalement absent de son dernier album). Et c’est encore avec ce fidèle comparse de PJ Harvey que la Néo-zélandaise a choisi d’enregistrer Warm Chris, tandis que des contributions de H. Hawkline, Seb Rochford, Gavin Fitzjohn, ou encore Jason Williamson (de Sleaford Mods) ont largement profité à ce disque attachant.

Publicité

Avec sa mélodie joyeusement timbrée et son registre vocal varié, le morceau Tick Tock incarnait lui aussi à sa manière cet album où Aldous Harding n’a cessé de surfer entre pop pimpante et punchlines existentielles. La chanteuse lui offre aujourd’hui un nouveau clip adorable, une vidéo d’animation en forme d’échappée psyché enfantine qui mêle l'univers de Lewis Carroll à celui de Rayman sans oublier, de nouveau, un clin d’œil explicite au maitre Neil Young. Top.

À réécouter : Sous les Jupes de Fip invite Brisa Roché & Aldous Harding

Clip : Sur les falaises de Douvres, Aldous Harding arrête le temps