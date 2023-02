Alfa Mist partage deux titres de son nouvel album "Variables"

Originaire du quartier multiculturel de Newham, à East London, Alfa Mist fait figure d’électron libre dans la turbulente scène jazz londonienne. Issu d’une famille d’immigrés ougandais, l’adolescent qui se rêvait footballeur a débuté dans la musique à l’adolescence en tant que producteur de grime et de hip-hop, et a développé en autodidacte un langage jazz exploratoire basé sur la communication des émotions, les rythmiques complexes et sinueuse, le groove et l’art de la mélodie.

Une vision globale et une polyvalence qui l'ont conduit à collaborer avec Jordan Rakei, Yussef Dayes, Tom Misch ou Loyle Carner ou à composer des œuvres néo-classiques pour le London Contemporary Orchestra. Après avoir signé avec Bring Backs l'un des meilleurs albums jazz de l'année 2021, l'artiste poursuit ses explorations sur le projet Variables.

« Je me suis concentré sur qui je suis dans ma musique, mais maintenant j’explore où je suis. Je demande, comment suis-je arrivé ici ? » une introspection voyageuse qui sous-tend l’écriture du cinquième album du jeune producteur perfectionniste. Le pianiste et MC s’aventure ainsi un peu plus dans son odyssée jazz expressive, jouant avec les codes comme avec nos émotions dans un tableau contemporain où rayonnent les orchestrations swing ou jazz fusion, les grooves intuitifs, les mélodies vocales lancinantes, celles au piano tout aussi expansives, les rythmes boom bap ou broken-beat débridés comme sur Av. J.-C, une tempête improvisée de jazz fusion extatique. Sur 4 février (Restez éveillé), le rythme ralenti, l’ambiance se fait plus sombre lorsqu’Alfa Mist pose son flow accompagné par la voix de sa bassiste Kaya Thomas-Dyke, du violoncelle de Peggy Nolan ou de la batterie de Jasmine Kayser.

