"Alguém Cantando", le Brésil bucolique d'iZem et Luizga

Voici un hommage qui tombe à pic. Alors que le Brésil vient de renouer dans les urnes avec l’espoir et l’avenir, le tandem Luizga et iZem publie son premier EP accompagné d’une jolie reprise du grand Caetano Veloso. Le premier de ces globe-trotteurs, Luiz Gabriel Lopes de son vrai nom, est un touche-à-tout de la musique brésilienne la plus actuelle, ayant essaimé avec sa guitare dans moult formations depuis une dizaine d’années jusqu’à produire récemment pour d’autres artistes, dont des communautés indigènes de la forêt amazonienne. À près de 10 000 km de là, le Frenchy iZem (pour In Ze Early Morning) cultive pour sa part de longue date un sens du groove mondial, truffant ses productions d’inspirations glanées dans l’hémisphère sud et publiant il y a peu un album de remixes parrainé par le grand patron de l’été Guts himself.

Ensemble, les deux comparses viennent donc de publier Yemamaya, un disque dévoilé vendredi sur le tout jeune label Elis Records et qui emprunte son titre à un groove tropicaliste mis en ligne cet été en guise de premier extrait. Aujourd’hui, c’est donc avec cette relecture du Alguém Cantando de Caetano Veloso que le duo célèbre sa première sortie, une reprise de cette ode poétique composée par le grand musicien en 1977 alors qu’il travaillait déjà à l’époque avec Gilberto Gil. L’esprit de la chanson brésilienne de cette époque plane bel et bien sur cette reprise tranquille, où la mélancolie irrésistible du titre original cède la place à une forme de douceur bucolique et délicieusement nonchalante.