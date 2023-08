Alison Mosshart et Jamie Hince relancent The Kills avec deux titres

On le sait, le duo américano-britannique prend son temps pour écrire son récit rock vénéneux avec seulement cinq albums studios en vingt ans, dont le dernier, Ash & Ice date déjà de 2016. La chanteuse américaine Alison Mosshart et le guitariste anglais Jamie Hince s'offraient un voyage dans le temps en 2020 avec Little Bastards, une compilation de faces B et de raretés, et l'an dernier avec la réédition de leur deuxième album, No Wow. Cet été annonce donc le retour de The Kills qui partage deux titres accompagnés des vidéos d'Andrew Theodore Balasia.

Après ses aventures en solo sur une poignée de titres, Alison Mosshart a écrit ces deux nouvelles échappées rock dont la première, New York, s'inscrit dans l'univers sonore blues garage punk du groupe avec ses rythmes lourds et ses riffs de guitares venimeux résonnant sur le ring d'un combat de boxe sanglant. Sur le second, LA Hex, le rythme ralenti avec une production plus moderne accompagnant les personnages du clip dans la chaleur étouffante de Los Angeles. L'histoire ne dit pas pour l'instant si cette paire de titres annonce un sixième album. À suivre.

