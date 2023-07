Allah-Las dévoile le clip "Right On Time"

Depuis leur premier album sorti en 2012, les quatre amis d'Allah-Las n'ont de cesse de réinventer leur bande-son intemporelle laissant leurs ondulations surf rock de jangle pop-folk s'aventurer vers de nouvelles contrées musicales. Quatre ans après LAHS, le groupe continue de perpétuer l'esprit californien des 60's avec raffinement avec une nouvelle carte postale sonore, en puisant autant dans le rock progressif, le kraut-rock, l'art-rock ou les ambiances des années 90. Après les titres The Stuff et Zuma 85, chanson titre de son cinquième long-format, Allah-Las partage aujourd'hui la vidéo de Right On Time :

Ce troisième extrait de l'album est illustré par une vidéo autoproduite par Matthew Correia, Spencer Dunham, Miles Michaud et Pedrum Siadatian, tournée avec quelques rouleaux de film 8mm qui rend hommage aux tournages vidéo classiques "plug-and-play" du début de l'ère MTV.

L'album Zuma 85 est attendu le 13 octobre prochain sur le label du groupe, Calico Discos, en partenariat avec Innovative Leisure et Allah-Las est en concert le 9 septembre au Trianon à Paris.