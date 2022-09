Exclu : "America" de Chick Corea au Montreux Jazz Festival

Depuis l'année dernière le Montreux Jazz Festival a décidé de partager les trésors de ses archives avec The Montreux Years, une sélection d'enregistrements rares des artistes les plus emblématiques venus jouer en Suisse. Après Nina Simone, Etta James, Marianne Faithful, Muddy Waters et John McLaughlin, l'institution a décidé de célébrer le pianiste américain Armando Anthony Corea dit Chick Corea qui nous a quittés le 9 février 2021 à l'âge de 79 ans. Avant la sortie, le 23 septembre, de Chick Corea : The Montreux Years, nous dévoilons en avant-première le titre live America (Continents Pt 4) enregistré en 2006:

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En concert Chick Corea affichait cet éternel sourire, jouissant du bonheur de partager avec ses musiciens et son public cette musique jazz qu'il a tant contribué a faire évoluer depuis la fin des années 60. Toujours en quête de nouveaux territoires de jeux, le pianiste avait brillé dans le latin jazz, le free jazz, le jazz funk et jazz rock aux côtés de Miles Davis, fondé plusieurs groupes de jazz fusion dont Return to Forever, intégré le flamenco dans sa musique libre avant de revenir à un jazz plus classique et d'écrire des concertos.

Publicité

Un parcours hors normes qu'à bien sûr accompagné le festival de Montreux depuis sa première venue en 1972 avec le quartet de Stan Getz. Parmi les 23 représentations de l'artiste au bord du Léman, cette sélection nous en présente six, de 1981 à 2010, allant du titre Bud Powell, extrait de l'album de 1997, Remembering Bud Powell, à Fingerprints avec son New Trio (Avishai Cohen et Jeff Ballard), à Dignity une composition dédiée à sa mère ou une performance piano solo puissante sur Who’s Inside The Piano?.

« Ma mission a toujours été d'apporter la joie, de créer partout où je le pouvais, et d'avoir fait cela avec tous les artistes que j'admire tellement aura été la richesse de ma vie » Chick Corea.