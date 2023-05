Ana Tijoux poursuit la lutte avec "Niñx"

Au Chili, comme dans toute l'Amérique du Sud, Ana Mária Merino Tijoux s'est fait la porte-parole féroce des combats contre la discrimination à l'égard des femmes, le système économique néolibéral et l'autoritarisme sous toutes ses formes. Découverte à l'international avec son deuxième album solo 1977, l'ancienne membre du groupe de hip-hop Makiza, nous avait laissé en 2014 avec le long-format, Vengo. Depuis, la MC star avait poursuivi ses prises de positions militantes à coup de singles comme l'hymne féministe No Estamos Solas, Cacerolazo dénonçant les violences policières pendant la crise politique et sociale de son pays en 2019 ou encore l'appel dansant à la résistance sur Antifa Dance .

« La musique est comme un outil qui parvient à amplifier à la fois les pensées et les émotions » a déclaré l'artiste qui partage son activisme sur un hip hop innovant et festif inspiré par l'esprit du collectif new-yorkais de la fin des années 1980, Native Tongues (Jungle Brothers, De La Soul et A Tribe Called Quest, Queen Latifah), par les musiques traditionnelles latines, le baile funk, l'électro ou la pop exploratoire. Avant de venir présenter son cinquième album Vida au festival Rio Loco le 15 juin, Ana Tijoux dévoile le clip du titre Niñx :

« Cette chanson est née comme un manifeste pour l'enfant que nous avons tous en nous. Cet être vivant qui est capable de rêver et de construire des châteaux infinis d'humanité et d'amour » explique Ana Tijoux a propos de ce premier titre aux rythmes contagieux et hypnotiques aux croisements du hip hop, du reggaeton et de la pop.

Née en 1977 à Lille de parents chiliens fuyant la dictature de Pinochet, Ana Tijoux s'est installée au Chili au début des années 90 où elle a participé à la naissance de la scène funk/hip hop de Santiago avec les groupes Los Gemelos ou Los Tetas. En 1997, elle rejoint le groupe de hip hop contestataire Makiza avec lequel elle enregistre plusieurs albums avant de se lancer en solo en 2006. Sa collaboration en 2007 avec la chanteuse mexicaine Julieta Venegas sur le titre Eres Para Mí connaît un immense succès en Amérique Latine. Après avoir enfin pu sortir son premier album Kaos, elle sort en 2009 le disque 1977 dont le single phare va aussi lui ouvrir les portes de l'Amérique du Nord et de L'Europe.