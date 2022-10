"Anadolu Ejderi", le nouveau manifeste rock de Gaye Su Akyol

Depuis 2014 et son premier album Develerle Yaşıyorum, elle est la voix punk de cette génération turque d'artistes qui combattent l'obscurantisme et le conservatisme culturel actuel. Inspirée par la scène alternative d'Istanbul des années 60 et 70 et par l'immense héritage folk anatolien, Gaye Su Akyol livre sans compromis ses paroles militantes et poétiques dans une musique oscillant entre ballades folk mélodieuses et fulgurances psyché rock viscérales.

Après la longue tournée de son troisième album Istikrarlı Hayal Hakikattir, elle a profité des confinements pour écrire et élargir sa palette musicale, ajoutant des sons africains et du Moyen-Orient, de la soul et du disco, du rock d’autres cultures à son cocktail psychédélique. De cette retraite forcée est né l'album Anadolu Ejderi, qui peut se traduire par "Dragon anatolien", dont la chanteuse à la voix suave partage aujourd'hui un premier titre :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Observatrice et chroniqueuse avisée d'une société qu'elle dit en perdition, Gaye Su Akyol explique « Dans un climat politique où l’engagement d’une femme pour sa passion, le fait de tomber amoureuse ou son identité sexuelle est révolutionnaire, il faut être profondément passionnée et capable d’exprimer son amour librement. » avant de rajouter à propos de son album « C’est le réveil d’un dragon mythologique. Une résistance qui réitère que le seul remède contre le mal pur est l’action collective ».

Un chant de révolte plus libérateur que jamais pour la compositrice qui enrichit ici son rock avec des instruments traditionnels comme le violon, l’oud, le baglama électrique, le cümbüs et le sazbüş. « Les paroles, les morceaux, c’est la musique que j’ai besoin de faire. C’est un manifeste : du rock’n’roll fusionné avec le post-punk, le stoner rock, le psychédélisme turc, la sueur, le sang et les larmes, embarqués dans une furieuse cavalcade de chevaux au galop. Je suis allée là où j’avais envie d’être » conclut-elle.

L'album Anadolu Ejderi sort le 25 novembre sur le label Glitterbeat.