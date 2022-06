Andrew Bird tente de filmer des chats sur "Make A Picture"

Après un album en duo avec Jimbo Mathus, These 13, et un rôle dans la saison 4 de la série TV Fargo, le poète folk originaire de Chicago poursuit sa route en solo avec l'album Inside Problems. Le songwriter et violoniste y décrit ses obsessions nocturnes, la lutte radicale face à la paralysie et cette prise de conscience qui permet de passer à l'action.

« Je m'amuse tellement à démonter mes idées avant qu'elles ne se définissent vraiment comme des chansons distinctes, alors qu'elles sont encore dans cet état amibien » déclare Andrew Bird à propos de l'écriture de ce nouvel album enregistré dans des conditions live avec le bassiste Alan Hampton, le batteur Abe Rounds et le guitariste-producteur Mike Viola. Au programme de ces onze nouveaux titres, énergie folk magnétique et tournures de phrases inventives plaquées sur des mélodies irrésistibles à l'instar de la chanson Make A Picture:

Toujours réalisée par Matthew Daniel Siskin, la vidéo surréaliste de Make A Picture dévoile un Andrew Bird au milieu d'une étrange séance photo avec une meute de chats, tentant d'extraire de sa peau les images de ses films. « Make a Picture consiste à digérer des images d’événements historiques et à constituer un récit pour votre mémoire » explique Andrew Bird avant de rajouter « Nous avons vu beaucoup d'horreur et de ténèbres et beaucoup de bravoure inspirante. Alors, quelle est l'histoire que nous racontons après avoir digéré ? Quel est le synopsis des synapses ? ».

Andrew Bird est en concert:

le 10 juillet à la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Days Off

le 12 juillet à Lyon dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvières

