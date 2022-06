Angel Olsen reprend "One Too Many Mornings" de Bob Dylan

Depuis plus de dix ans Angel Olsen a exploré de multiples territoires sonores dans ses ballades intemporelles où les murmures mélancoliques sont ponctués d'envolées vocales bouleversantes. Deux ans après Whole New Mess’, la relecture acoustique superbe de son album All Mirrors, la native de St. Louis s'apprête à présenter, le 3 juin, son septième album nommé Big Time. Un recueil de chansons sur le deuil et les transformations, enregistré après son coming out et le décès de ses parents, mais aussi sur la recherche de liberté et de joie malgré les privations et le manque.

Avant la sortie de l'album, la chanteuse et musicienne trentenaire s'illustre une fois encore dans l'art subtil de la reprise avec une version mélancolique de One Too Many Mornings, une chanson d'amour et de rupture enregistrée en 1963 par Bob Dylan et sortie l'année suivante sur son troisième album The Times They Are a-Changin' avant d'être interprétée par Johnny Cash ou Joan Baez. Une cover que l'on retrouve dans la bande originale de la série TV à suspense Shining Girls, basée sur le roman de 2013 The Shining Girls de Lauren Beukes et mettant en vedette l'actrice Elisabeth Moss. Les bénéfices de la chanson iront à l'organisation à but non lucratif de contrôle des armes à feu Everytown for Gun Safety.

Angel Olsen est en concert:

le 01/10 à L' Epicerie Moderne à Lyon

le 14/10 au Bataclan à Paris

