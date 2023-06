Angelo de Augustine contemple la folie du monde sur "Toil and Trouble"

Acteur essentiel de la scène indie folk américaine, Angelo de Augustine a travaillé en 2019 avec le producteur Thomas Bartlett, alias Doveman, sur l'album Tomb avant d'enregistrer à quatre mains A Begginer’s Mind avec son complice Sufjan Stevens. Désireux de retrouver l'écriture solitaire et expérimentale de ses débuts, le songwriter a passé près de trois ans à travailler seul en Californie du Sud et à explorer les vastes étendues de son imagination fertile, façonnant un univers folk fantasmagorique en jouant sur 27 instruments différents. Avant la sortie, le 30 juin, de son œuvre Toil and Trouble, le musicien en partage le titre phare, illustrant lui même ses visions d'un autre monde dans un conte vidéo animé :

« Cet album est né d'une réflexion sur la folie du monde en ce moment et à quel point cela peut être écrasant. J'ai utilisé une sorte de contre-monde comme guide pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement ici, j'ai dû me sortir de la réalité pour essayer de comprendre la réalité » explique Angelo de Augustine qui peuple ses chansons délicates aux textures sonores surnaturelles de personnages originaux et mythiques.

Qu'il écrive sur une tuerie de masse ou un agriculteur enlevé par des extraterrestres, l'artiste excelle dans l'art sublimement déconcertant de transformer la douleur en beauté, usant des tonalités luxuriantes d'un Mellotron, d'un Mustel céleste (un type de petit piano inventé par Auguste Mustel en 1886), un synthétiseur japonais Unisynth ou déformant des bruits ambiants de voitures, de grenouilles et de théières.

A propos de son titre Toil and Trouble, Angelo de Augustine déclare ; « Nous vivons dans un monde dans un autre. Un lieu de conservation et de conception spécifiques où l'esprit est l'architecte en chef aux commandes. Je me demande souvent pour qui travaille l'esprit ? Qui est derrière le rideau tirant les ficelles et transmettant les messages ? ».