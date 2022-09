"Angels & Queens”, la spiritual soul de Gabriels

Après deux EP, Lignée et L’amour et la haine à une époque différente, parus l’année dernière, le trio californien formé par Jacob Lusk, Ryan Hope et Ari Balouzian en 2016 sort son premier album Anges & Reines produit par Sounwave. Choriste pour des artistes comme Gladys Night, Diana Ross, Beck, St. Vincent ou encore Nate Dogg, Jacob Lusk, originaire de Compton, évangéliste, chanteur de gospel et directeur de chorale, est la figure de proue du trio. Il a croisé la route du réalisateur-producteur et claviériste Ryan Hope, né à Sunderland (Royaume-Uni), et du du producteur-compositeur et violoniste Ari Balouzian, qui vient lui de Los Angeles. Ensemble ils construisent une « pop soul venue du futur » dixit le chanteur :

Angels & Queens fonctionne comme un Cheval de Troie, précise un communiqué, on est d’abord attiré par la voix captivante et l’intonation singulière de Jacob Lusk « avant d’être happé lorsque Lusk se rend compte combien on peut être affecté par la personne à qui l’on a offert son cœur, tandis que sa voix s’élève dans l’euphorie ».

Adoubé par Elton John, David Byrne, ou encore Celeste, le groupe tire son nom de celui de la St. Gabriels Avenue, où est né Ryan Hope en Angleterre. « Je viens du gospel et du R&B et j’adore m’habiller de façon flamboyante, précise Jacob dans une interview pour La Libre, Ryan a grandi en écoutant de la soul et se balade en short/sandale. Ari porte des pull-overs en buvant son petit expresso et a étudié la musique classique (rires). Mais on se comprend et notre musique est la fusion de ces différents éléments. »

Angels & Queens - Act I parait le 30 septembre et le deuxième disque en mars 2023