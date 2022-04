Anna Calvi signe le EP "Tommy" pour Peaky Blinders

Parfaite pour l'univers sonore de rock baroque et viscéral qui hante la série de Steven Knight, la géniale multi-instrumentiste s'était déjà vu confier la composition de la bande originale de la saison précédente pour laquelle elle signait le titre sépulcral You're Not God puis Ain’t No Grave qui se glissera dans chacun des épisodes de la saison 6 dont elle a encore la responsabilité.

Alors qu'approchent les derniers pas pour le petit écran du gang Shelby, Anna Calvi annonce le EP "Tommy" dédié aux aventures des Peaky Blinders. Quatre titres dont une cover de Red Right Hand, la chanson thème de la série écrite par Nick Cave & The Bad Seeds et déjà reprise par PJ Harvey , une revisite de la chanson All The Tired Horses de Bob Dylan et les titres originaux Burning Down et Ain’t No Grave.

Avant la sortie le 6 mai de son EP, Anna Calvi s'est confiée sur les réseaux : « Je suis dans l'esprit de Tommy Shelby depuis des années maintenant, et ce disque est une lettre d'amour pour lui, et ma façon de dire au revoir à ce spectacle emblématique. J'ai toujours pensé qu'il devait avoir une chanson originale qui le résume. c'est l'anti-héros ultime, meurtrier, froid, terrifiant, et pourtant il a un amour profond pour sa famille et un espoir enfantin naïf. Toutes les chansons de cet EP tentent de résumer les contradictions de ce personnage fascinant et énigmatique ».

Alors qu'il faudra aux fans français plusieurs mois pour découvrir le final de cette dernière saison, au Royaume-Uni BBC One et BBC iPlayer ont diffusé le dernier épisode de la saga sur laquelle on pourra aussi entendre 5:17 et Unmade de Thom Yorke, Kill Them With Kindness de Idles, Disorder de Joy Division, Sixteen Men Swinging de Count Basie, Miracle de Bambara, In This Heart de Sinéad O'Connor, The Black Velvet Band de Charlene McKenna, Blackbird de Lisa O'Neill, One Silver Dollar de Marilyn Monroe, Lawman de Gilla Band, Do You Love Me? de Nick Cave and The Bad Seeds ou le thème Red Right Hand cette fois interprété par Patti Smith.

