"Anyhow' l'envol en solitaire de Leland Whitty

Saxophoniste depuis 2016 du groupe canadien BadBadNotGood qui mêle jazz, hip-hop et beats électroniques, Leland Whitty se lance dans une aventure solo avec son premier disque Anyhow qu’il réalise lui-même et dans lequel il fusionne tous les répertoires. Il y joue d’ailleurs de presque tous les instruments : guitare, piano électrique Wurlitzer, flûte, clarinette, violon, saxophone, synthétiseur... Son frère Lowell est à la batterie sur la plupart des morceaux. Le bassiste Chester Hansen et le batteur Alex Sowinski, tous deux membres de BadBadNotGood font aussi partie du projet. Le titre Glassmoon est une invitation au voyage, une montée en puissance sonore émotionnelle et sensorielle fascinante :

Leland Whitty a travaillé avec des artistes comme Charlotte Day Wilson, Kali Uchis, Kendrick Lamar, Ghostface Killah, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Earl Sweatshirt et Kaytranada... Il a aussi écrit pour le cinéma, notamment pour le film Disappearance at Clifton Hill réalisé par Albert Shin pour lequel il co-signe la bande originale avec son comparse Alexander Sowinski. Ses influences musicales sont multiples. En jazz on notera Wayne Shorter et John Coltrane. Mais pour Anyhow qui signifie, Quoiqu’il en soit ou De toute façon, il s'est plutôt inspiré des disques de David Axelrod, Gary McFarland, Arthur Verocai et Brian Bennett ou encore de compositeurs contemporains comme Jon Brion et Jonny Greenwood. Alors du jazz, certes, aux textures électroniques et organiques, mais qui va chercher parfois du côté du rock psychédélique ou de la dream pop pour habiller l’univers intime de Whitty.

Awake est le titre qui lui a donné l'envie de composer un disque entier. Dans une ambiance atmosphérique, la ballade qui mêle guitares électriques et acoustiques, Rhodes, cordes, saxophones, flûte, basse et batterie est « une sorte d'ouverture de l'album, précise Leland Whity, formant un ensemble de petits éléments de tous les autres morceaux. Je voulais incorporer des morceaux de narration cinématographique à travers les arrangements et la spontanéité de l'improvisation. »

Anyhow est sorti le 9 décembre 2022 sur le label Innovative Leisure