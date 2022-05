Après 24 ans d’attente, un nouvel album pour Black Star

Le temps a passé, mais l’attente ne s’est jamais dissipée. Vingt-quatre ans après la sortie de leur premier album manifeste Mos Def & Talib Kweli Are Black Star, les deux rappeurs new-yorkais relancent aujourd’hui un tandem qui avait marqué les esprits jusqu’à hisser ce disque au rang de véritable classique. Il servira, aussi, de rampe de lancement aux carrières solo de ces deux jeunes vingtenaires de Brooklyn, repérés notamment par l’excellent label Rawkus Records qui épaulait alors en cette fin de siècle une bonne partie du rap alternatif new-yorkais.

Devenues des stars aux riches discographies tout en ne renonçant jamais à leur activisme, Talib Kweli et Mos Def – qui a pris depuis le nom de Yasiin Bey – dévoilent aujourd’hui une suite en duo espérée de longue date et produite par l’incontournable Madlib . Neuf compositions originales sont ainsi réunies au sein de ce No Fear Of Time, annoncé achevé dès la fin de l’année 2019 mais auquel la pandémie aura offert encore plusieurs années de retard.

« Il y a environ trois ou quatre ans, je rendais visite à Yasiin en Europe et nous avons commencé à parler de chansons possibles pour un album », explique ainsi Talib Kweli dans un communiqué. « Plus tard, nous étions dans un hôtel en train d'écouter les rythmes de Madlib, il m'a dit : "Remets cette cassette de Madlib". Je jouais les rythmes et il a commencé à faire des rimes sur les rythmes. Et c'est comme ça qu'on a fait la première chanson. »

Alors que ce nouvel album du tandem n’est à ce stade disponible que via l’application payante Luminary, le titre introductif du disque baptisé o.G. s’offre tout de même en écoute libre ci-dessus. Un rap reprenant la formule minimale et acérée du duo qui se partage les couplets, Mos Def assurant seul les refrains où il assure que « toute vérité est éternelle » tandis que Kweli rappelle encore que « Brooklyn compte les meilleurs rappeurs parmi ses habitants ».

