Après 24 ans d'absence, le retour surprise d’Everything But The Girl

Voilà un come-back qui en réjouira plus d’un. Ben Watt et Tracey Thorn viennent en effet d’annoncer la sortie prochaine d’un nouvel album d’Everything But The Girl, le tandem de pop alternative qu’ils ont formé durant près de deux décennies avant de le saborder à la toute fin du siècle dernier. Cette reformation inattendue du duo est d’abord celle d’un couple à la vie comme à la scène, et qui a souhaité il y a deux ans retourner en studio pour offrir une suite à leurs aventures passées, une dizaine albums en tout et un hit qui a marqué au fer rouge les années 90 : Missing.

Il y a d’ailleurs une forme de filiation sonore assez claire entre ce classique, dont le remix par le maître de la house Todd Terry en 1995 a hissé EBTG tout en haut des charts, et le morceau tout juste dévoilé par les deux Anglais en guise de prélude à leur nouvel album. Baptisé Nothing Left To Lose, ce nouveau titre replonge ainsi dans les codes trip-hop et breakbeat de cette époque, actualisant à peine leur formule de soul électronique alors que le temps ne semble pas avoir eu de prise sur la voix toujours envoûtante de Tracey Thorn.

‘Fuse’, le nouvel album d’Everything But The Girl, est attendu le 21 avril via le label du groupe Buzzin' Fly Records.