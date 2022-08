Arctic Monkeys dévoile le titre "There’d Better Be a Mirrorball"

Les fans d'Arctic Monkeys ont déjà pu apprécier le week-end dernier I Ain't Quite Where I Think I Am seul titre inédit de leur show au festival Rock en Seine. Mais c'est avec un autre morceau que le chanteur Alex Turner et son combo rock confirment l'arrivée, le 21 octobre, de l'album The Car. Avec ses orchestrations classieuses et son atmosphère feutrée, There’d Better Be a Mirrorball semble prolonger l'évolution musicale du groupe s'éloignant de plus en plus de ses riffs électriques sauvages depuis le dernier album Tranquility Base Hotel and Casino. Tel un crooner d'antan, Turner signe ici une performance vocale magnifique sur des mélodies et des envolées de cordes romantiques et réalise la vidéo de ce premier titre poignant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



« Je pense que nous nous rapprochons d’une meilleure version d’un son dynamique sur ce disque. L’attention va et s’en va de l’ensemble de cordes de manière délibérée et tous les éléments trouvent leur place. Parfois le groupe est mis en avant, parfois ce sont les arrangements » déclare le leader d'Arctic Monkeys à propos de ce septième album écrit par Turner et produit par James Ford. Dix nouveaux titres enregistrés dans trois studios : Butley Priory à Suffolk, RAK Studios de Londres et La Frette à Paris.