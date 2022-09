"Arirang", un temps de grâce avec Francesca Han et Ralph Alessi

Après plusieurs faux départs, c'est à l'automne 2021 que Francesca Han a pu inviter le trompettiste Ralph Alessi à la rejoindre aux Studios de La Buissonne dans le sud de la France. Et c’est à une danse connectée à l'énergie de la terre et du ciel que l’on assiste dans cette vidéo du titre Arirang. L’Arirang étant une forme de chant coréen populaire, fruit de contributions collectives au fil des générations. Délesté de fioritures, le morceau ici arrangé par la pianiste, évoque l’unité. Le duo en symbiose nous offre une musique raffinée qui semble se greffer sur le rythme de la respiration et c'est beau !

Francesca Han est née dans la région du Gangwon, en Corée du Sud. Elle a vécu New York, Séoul, Tokyo et habite aujourd’hui en France. De formation classique elle a notamment fait ses classes avec le pianiste de jazz Jason Moran et le trompettiste Ralph Alessi qu'elle invitait en 2011 sur l'enregistrement de son album Illusion en quartet. Elle a aussi collaboré avec le compositeur Jeff Fairbank dans le but de fusionner la musique traditionnelle coréenne avec le jazz. Elle compte à son actif plusieurs albums dont Episodes avec le trompettiste Alex Sipiagin ou Body & Soul avec la chanteuse coréenne Ms Park.

Acteur incontournable de la scène de jazz créatif et d’avant-garde, Ralph Alessi, (collaborateur de Steve Coleman, Jason Moran, Ravi Coltrane, Fred Hersch, Tom Rainey, Marc Copland...) enregistrait Imaginary Friends, son dernier disque sur le label ECM en tant que leader en 2019 avec le saxophoniste Ravi Coltrane, le pianiste Andy Milne et le batteur Mark Ferber. On peut l'entendre aussi sur l'album Out of the silence (mai 2022) du contrebassiste Stéphane Kerecki, notamment aux côtés du pianiste Marc Copland.

Ensemble, Francesca Han et Ralph Alessi subliment les compositions de l'une et de l'autre sur cet Exude attendu le 6 octobre, qui suscite le recueillement. On aime la profondeur du dialogue, l'intelligence sensible de leurs interactions et les silences.

En concert :

le 6 octobre à l'AJMI - Avignon

le 7 octobre au Périscope à Lyon

Le 8 octobre aux Caves de l'Abbaye à Beaune