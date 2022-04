Arno, colosse du rock belge, est mort

C’est un colosse du rock belge et francophone qui vient de nous quitter. Le chanteur Arno Hintjens s’est éteint ce samedi 23 avril à l'âge de 72 ans des suites d’un cancer du pancréas a annoncé son agent, cité par la télévision flamande VRT et le journal Le Soir. "Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l’a maintenu en vie jusqu’à la fin", a également déclaré dans un communiqué Filip De Groote.

C’est dans le chaudron bruxellois des années 70 qu’Arno fit ses premières armes, fondant un premier duo avec son ami guitariste Paul Decoutere avant de l’élargir bientôt à la basse de Ferre Baelen, aux baguettes de Rudy Cloet, et aux claviers de Serge Feys. C’est avec ce quintet furieux baptisé TC Matic qu’Arno se fit ainsi connaitre pour la première fois hors de ses frontières, surfant sur l’électricité de concerts qui cognent et habitant, déjà, de sa voix immense des rock-songs empruntant à toutes les chapelles.

Après le sabordage du groupe en 1986, le chanteur se lance en solo sous le simple nom d’Arno. Une quinzaine d’albums et mille et une reprises façonneront cette carrière où se confondront toujours le poète surréaliste et le rockeur ombrageux, les deux s’inspirant des mésaventures du genre humain. En français, en anglais, comme en flamand, Arno y narra ainsi vie réelle et vie rêvées, grandeur et décadence d’une existence qu’il n’a eu de cesse de questionner sans jamais cesser de l’adorer.

Vivre, c’était bien la passion d’Arno qui intitula ainsi son ultime disque publié l’an passé. A ce titre évocateur répondait un projet imaginé par Kenny Gates, le patron de sa maison de disques, qui a souhaité lancer une nouvelle collection où le répertoire d’un artiste se voit revisité au son du seul piano. Ce disque fut le premier volume de cette nouvelle série où le rockeur belge célèbra, en compagnie du pianiste lillois Sofiane Pamart , une quinzaine de titres composés parmi lesquels de grands classiques du chanteur tels Les Yeux de Ma Mère ou encore Lonesome Zorro mais aussi l’emblématique Je Veux Vivre publié en 2016 au sein de l’album Human Incognito.

« Je veux vivre dans un monde, sans jalousie, sans amants, et où les pessimistes sont contents », y chantait encore Arno de son timbre écorché dans cette version où le piano semblait agir comme un baume apaisant. Quelques années auparavant, le chanteur confiait encore lors d’une interview « être né vieux » mais être bien convaincu de « crever jeune ». Jeune, Arno le fut assurément jusqu'à la fin et le souvenir de sa gouaille magique n'est, quant à lui, pas prêt de nous quitter. Adieu, cher Arno.

