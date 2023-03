"Artemisia", le rap fertile d’Art Melody

Il est celui qui le premier a placé le Burkina Faso sur la carte de la planète rap. Et avec déjà sept albums au compteur, Mamadou Konkobo aka Art Melody peut désormais se targuer d’être un véritable vétéran du hip hop ouest-africain. Révélé en France il y a une dizaine d’années avec son deuxième disque Zound Zandé, le MC burkinabé nouait alors une relation de studio capitale avec le beatmaker bordelais Redrum à qui il présenta plus tard son compatriote Joey le Soldat.

Tout comme son talentueux cadet, Art Melody est le tenant d’un rap opiniâtre, forgé dans le son du hip hop golden-age autant que dans des arrangements afro-futuristes. Surtout, il use de son flow lourd et quasi monotone pour chanter son histoire et celles des autres vécues dans les bas-fonds de ce « Pays des hommes intègres », le Burkina Faso, où il est né voilà quarante-trois ans. Une exigence d’authenticité implacable qui nourrissait encore son septième disque Football Club Paysan publié en pleine pandémie et qui filait sur des trajectoires musicales plus variées que ses précédents projets.

Pour ce rappeur-agriculteur qui partage son temps entre la scène et le champ, le rap est à l’image d’une terre sur laquelle filent les saisons, une écriture fertile qui puise dans ses racines traditionnelles autant qu’elle s’imprègne d'un pollen musical amené par tous les vents. Pour concevoir son nouvel album, c’est donc encore vers le micro que s’est tourné la nuit celui qui manie en journée la daba, cette sorte d’herminette africaine qui lui permet de cultiver sa terre dans la grande tradition du peuple Mossi.

Intitulé Artemisia, du nom d’une plante curative coutumière, ce huitième disque d’Art Melody a de nouveau été produit par le fidèle Redrum qui étend encore un peu plus les registres sur lesquels navigue le MC burkinabé. D’un blues paisible (Zamaana) aux rythmes marqués d’un Boukma, la tradition s’évade parfois jusqu’à s’enrouler dans un hip-hop tantôt lascif (Lonelab), tantôt groovy (Ziindin Taaré), ou même triomphal à l'instar d'un Teng N'Biiga ou du cuivré Zink Drapowan où résonne au micro le vétéran Rudeboy du combo Urban Dance Squad. Comme ses prédécesseurs, Artemisia ne manque pas de cette pénombre qui noircit souvent la plume d’Art Melody (Baof Rinda, Wag Kienfô) mais il s’offre aussi de vrais moments de lumière à l’image de l’organique et mutant Mady ou encore du griotique et quasi-sinisant Kanou. A (re)voir en live, assurément.

"Artemisia", le nouvel album d'Art Melody, est paru le 17 mars chez Tentacule Records.