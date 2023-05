Arthur H trace "La Route", une injonction à vivre pleinement

Aucune règle ne permet d'atteindre le bonheur. Si les moyens d'arriver à bon port sont multiples, c'est le chemin qui compte. Expérimenter toutes sortes de choses avec intensité, s'éprouver, tendre la main, se lancer de nouveaux défis, attraper au vol les saveurs, les opportunités pour jouir de la vie. Arthur H, qui fut autrefois solitaire, a choisi la chanson pour s'ouvrir aux autres et il le fait à merveille. Avec le titre La Route, magnifiquement mis en images, collages, animations et prises de vues réelles par Marion Castéra co-fondatrice du studio Temple Caché, il incite chacune, chacun d'entre nous à mettre en œuvre ses sens pour vivre l'instant en toute liberté. « Laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir Ce que tu veux vivre, tu le vis.» :

Arrangé par Nicolas Repac et Clément Ducol, réalisé et écrit avec la directrice artistique et plasticienne sonore Léonore Mercier, l'album La Vie, enregistré par Phillipe Teissier Du Cros au studio Le Triton (Les Lilas) et mixé à Montréal, est une belle œuvre collective qui met en lumière cette force inconsciente nous poussant à agir. Arthur H y célèbre l'élan de vie, comme un appel à retrouver notre liberté.

En concert :

Le 11 mai à Cholet - Théâtre Saint-Louis l

Le 12 mai à La Roche-Sur-Yon - Quai M

Le 27 juin à Sète ...