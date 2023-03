Arturo O'Farrill revient au piano jazz sur "Legacies"

À l'instar de son père compositeur Chico O’Farrill, le pianiste et chef d’orchestre perpétue et modernise depuis vingt ans le riche héritage du jazz afro-cubain. Ardent défenseur d'un art socialement conscient, Arturo O'Farrill a multiplié depuis plus de vingt ans ses explorations musicales pour entretenir la richesse créative de son patrimoine multiculturel toujours en mouvement avec sa formation The Afro Latin Jazz Ensemble.

Deux ans après avoir signé son premier album sur le label Blue Note, Dreaming in Lions, l'artiste nous rappelle qu'il a toujours été un pianiste de jazz avant d'être l'éminent leader d'orchestre récompensé par 8 Grammy Awards. Un amour pour l'instrument qu'il célèbre aujourd'hui sur les neuf titres de son album Legacies, enregistré en solo ou en trio avec son fils batteur Zack O’Farrill et le batteur Zack O’Farrill comme sur cette version contemporaine époustouflante du titre Un Poco Loco gravée en 1951 par Bud Powell sur le label historique avec Curly Russell et Max Roach..

« Comment un musicien de formation classique avec un héritage irlandais, mexicain, cubain et allemand et une appétence pour l’avant-garde est devenu l’incarnation de jazz afro latin ? En tombant évidemment amoureux du piano jazz » explique Arturo O'Farrill qui déploie toute sa virtuosité pianistique sur deux de ses compositions et sur les grands thèmes de Thelonious Monk (Well, You Needn't), Herbie Hancock (Dolphin Dance), Carla Bley (Utviklingssang), de son père Chico O'Farrill (Pure Emotion) ou du compositeur portoricain Pedro Flores (Obsession).

Compositeur, pianiste, enseignant et chef d’orchestre, Arturo O’Farrill est le fils du trompettiste et compositeur Chico O’Farrill, qui fut, aux côtés de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Chano Pozo ou Machito, l’un des pionniers du jazz afro-cubain. Il naît à Mexico en 1960, il commence le piano à 6 ans, puis déménage à New York. Il fait ses débuts en tant que pianiste du Big Band de Carla Bley, en 1979, puis soliste pour Dizzy Gillespie ou Lester Bowie avant de reprendre la direction du Chico O’Farrill Afro Cuban Jazz Orchestra à la mort de son père. Le musicien, qui vient d’être nommé Professor of Global Jazz Studies à la Herb Alpert School of Music de l’Université de Californie, a ouvert sa musique au monde aux côtés d'artistes comme Vijay Iyer, Rudresh Mahanthappa, Chucho Valdés, Anoushka Shankar, Regina Carter ou Dr. Cornel West. Il sort son nouvel album Legacies le 28 avril via Blue Note: « le foyer de la plus grande musique avec laquelle j’ai grandi » conclut Arturo O'Farrill.