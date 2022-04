"Atlantic Stereo", les répliques colombiennes de Nuits Sonores

Près de vingt ans après ses débuts dans les friches entre Rhône et Saône, Nuits Sonores est devenu aujourd'hui le rendez-vous hexagonal incontournable des musiques électroniques (et pas que ). Alors que le festival signait l’an passé un retour remarqué dans son écrin lyonnais après une année blanche marquée par la pandémie, une nouvelle édition grand-format se tiendra dès le mois prochain avec en haut du line-up Nicola Cruz , Para One , ou encore le come-back en duo des Grenoblois Miss Kittin et The Hacker.

Pour patienter d’ici-là, les activistes de Nuits Sonores dévoilent cette semaine une nouvelle compilation célébrant le foisonnement toujours intact de la riche scène électronique colombienne. Le festival lyonnais avait en effet investi avec un certain succès ces terres lointaines à la fin de la dernière décennie en organisant quelques mini-éditions à Bogota et ailleurs. Las, la pandémie avait également mis fin prématurément à cette aventure qui avait pourtant permis de rapprocher producteurs européens et colombiens sur le dancefloor et au-delà.

Baptisée Atlantique Stereo, la compilation signée par les équipes du festival vient donc poursuivre cet échange passionnant au travers d’une douzaine de titres composés à quatre mains et de remixes inédits, fruits de collaborations à cheval sur les deux continents. Réunissant des artistes programmés par le passé en Colombie comme en France, ce joli projet met à l’honneur une nouvelle scène qui fut longtemps portée par le label ZZK, incontournable label argentin qui propulsa en l’espace d’une décennie toute une génération de producteurs et de musiciens sud-américains au-delà des frontières.

Parmi ceux-là, le trio Ghetto Kumbé qui, avec leurs jeunes compatriotes Mitú et El Leopardo, avaient aussi profité de leur passage en France aux prémices de l’hiver 2017 pour faire découvrir leur transe fluorescente. Du côté des djs prenant part au projet, Julio Victoria est lui aussi un habitué des clubs de toutes latitudes et offre aujourd'hui à la compilation une relecture azurée du technoïde ENCHANTé. Un track magnétique de Laurent Garnier, publié dans sa version originale il y a sept ans de cela, et dont le nouveau remix est à découvrir en avant-première dès maintenant. Merci qui ?

