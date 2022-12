Aux Trans Musicales, des vibrations magnétiques

Et si Rennes, davantage que Doha, était bien le centre du monde ce vendredi soir ? Mot d’ordre revendiqué de sa nouvelle édition, le « patchwork » des genres et des continents a bien présidé à cette seconde nuit des Trans Musicales à laquelle le thermomètre n’a en revanche pas fait le moindre cadeau. Bravant un froid glacial, la vingtaine de formations alignées par le festival breton a donc eu pour mission de faire monter la température en attisant la variété des répertoires et des ambiances devant un public venu en nombre.

Hermon Mehari le 09 décembre aux Trans Musicales de Rennes. © Radio France - Ghislain Chantepie

Ouvrant les hostilités dans le petit Hall 03, le Costarmoricain Yann Canévet jouait quasiment à domicile pour présenter son power trio Sarakiniko . Développant une forme de shoegaze contemporain, le guitariste a mêlé sa poésie existentielle à des ambiances souvent noise, une pop brute chantée essentiellement en anglais et qui ne laissait pas de marbre.

Plus loin, et un peu plus tard, le brillant trompettiste Hermon Mehari accompagné de ses musiciens investissaient la plus vaste scène du Hall 08 pour une leçon de jazz actuel et métissé. Dégageant un flegme magnétique, le trentenaire d’origine érythréenne a conquis le public présent de ses improvisations magnifiques, invitant notamment sur scène la chanteuse Faytinga pour un des plus beaux moments de cette soirée.

Alors que la jeune sensation Zaho de Sagazan confirmait son statue de promesse de choix dans la salle de l’Aire Libre située non loin de là, ce sont d’autres vingtenaires, de Brighton ceux-là, qui rendaient au Hall 03 sa réputation d’étuve rock avec leur quintet Porchlight. Aucune concession à attendre de cette petite bande de kids survoltés qui a navigué dans l’urgence aux confins du post-punk et de la no-wave pour offrir finalement une sorte de groove indomptable à un public régalé et totalement désinhibé.

Porchlight aux Trans Musicales de Rennes le 09 décembre 2022. © Radio France - Ghislain Chantepie

A quelques mètres de là, c’est le tandem formé par Rocío Márquez et Bronquio qui dévoilait en live leur flamenco rétrofuturiste sur la scène de la Green Room. Cela faisait longtemps que cette fosse techno des Trans Musicales n’avait pas connu un tel moment de grâce, le live se faisant rare dans cette place forte du deejaying. Le talent mutuel et la complicité affichée entre ces deux artistes, la chanteuse et le producteur, ont parlé hier soir au fil d’un show électro-acoustique magnifique et fusionnel, parfois même jamesbondien, où la danse et l’émotion ne faisaient qu’une.

Tandis que le Flamand Jan Verstraeten concluait son récital pop accompagné d’un immense ours rose sur la scène du Hall 08, le combo Şatellites dévalait celle du Hall 03 avec son hommage à l'âge d'or de la musique turque psychédélique. Alors que leurs aînés Altin Gün triomphaient au même endroit il y a cinq ans de cela, les Israéliens ont eux aussi prouvé hier soir leur maîtrise des codes du genre tout en lui offrant en live une dimension entêtante, un cocktail de groove-rock jubilatoire porté un saz furibard et par la prestance magique de leur chanteuse Yuli Shafriri.

Şatellites le 09 décembre aux Trans Musicales de Rennes. © Radio France - Ghislain Chantepie

Révélations de l’édition virtuelle des Trans Musicales il y a deux ans, le collectif QuinzeQuinze investissait enfin au creux de la nuit l’immense Hall 09 de son envoûtant maelstrom entre influences traditionnelles polynésiennes, steel drum et synthétiseurs. Une énergie transcendantale, comme puisée au fond de lointains océans, s’est dégagée de ce show quasi-mystique, une transe visuelle et musicale en forme de perte de sens presque irrésistible. Bluffant.