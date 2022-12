Aux Trans Musicales, le groove et la grâce

Une forme d’extase a parfois semblé planer ce samedi soir sur les Trans Musicales. Après une première nuit dominée par des rythmes mutants , puis les vibrations magnétiques qui ont embrassé les concerts du lendemain, les esprits de la musique semblaient avoir été convoqués au Parc des expositions de Rennes pour offrir à plusieurs formations programmées une sorte de supplément d’âme. Peut-être les Trans ne sont-elles d’ailleurs jamais aussi belles que lorsqu’elles donnent raison à leur nom de baptême, faisant souffler hier plus d’une fois une brise mystique sur ces vastes halls qui affichaient de nouveau complet.

Grace Cummings aux Trans Musicales de Rennes le 10 décembre 2022. © Radio France - Ghislain Chantepie

En forme de prélude de marque, c’est la chanteuse Grace Cummings qui a ouvert le bal avec son folk alternatif sombre et intense. L’Australienne, alternant la guitare et le clavier, a pétrifié le public du Hall 03 de sa voix grave et saisissante, une corde sensible doublée d’une assurance rock pénétrante. Naviguant entre des chansons qui évoquent de grands standards du genre, reprenant aussi pour l’occasion le I’m Lonely (but I Ain’t That Lonely Yet) bientôt vingtenaire des White Stripes, la native de Victoria a fait monter la tension et l’émotion autant qu’elle semblait dévoiler sur scène toute la beauté de ses fragilités.

Sur la même scène un peu plus tard, c’est un improbable tandem qui prenait place sur deux simples chaises faisant face au public. Les Estoniens Ramo Teder et Marko Veisson venaient y présenter leur duo PUULUUP, binôme en forme d’ovni instrumental fondé sur la maîtrise aiguë de leurs vielles à archet traditionnelles, les talharpa.

PUULUUP aux Trans Musicales de Rennes le 10 décembre 2022. © Radio France - Ghislain Chantepie

S’appuyant sur des arrangements électroniques et des boucles vocales enregistrées en live, dédiant une chanson au ski de fond, ces deux savants fous détonnaient surtout lorsque Ramo Teder, au fil des fulgurances impromptues, fendait l’armure pour s’improviser MC d’une autre époque et qui rappelait parfois par son grain de folie le génial accordéoniste finlandais Antti Paalanen aperçu au même endroit l’an passé.

79rs Gang aux Trans Musicales de Rennes le 11 décembre 2022. © Radio France - Ghislain Chantepie

Guettés comme le lait sur le feu ce samedi soir, les sensations « Black Indians » du 79rs Gang investissaient finalement le Hall 08 voisin peu avant minuit. Originaire de La Nouvelle-Orléans, cette formation qui puise dans les traditions carnavalières de la cité de Louis Armstrong s’étoffe surtout de la tradition amérindienne apportée par ses deux membres fondateurs Big Chief Jermaine et Big Chief Romeo. Sur scène, cet octet bariolé s’est mué en machine de groove très bien huilée, embrasant un public aux anges de leur chant puissant et de rythmiques hip-hop, funk et caribéennes déroulées de main de maître par une paire guitariste / percussionniste de haute volée.

D’autres esprits planèrent encore sur le Hall 03 lorsque l’intriguant quartet Mouvman Alé s’y montra au creux de la nuit. Originaires de l’île de La Réunion, ses disciples ont fait monter progressivement une transe insulaire expérimentale entre influences rock et musique traditionnelle. Une sorte de fusion de guitares et de percussions portée notamment par l’énergie corporelle et parfois mystique de leur leader (gourou ?) Franswa Virassamy-Macé.

Mouvman Alé aux Trans Musicales de Rennes le 11 décembre 2022. © Radio France - Ghislain Chantepie

Plus tard encore, ce sont les trois chanteuses-prêtresses des Nana Benz du Togo qui ont conquis un public qui au bout de la nuit n’attendait plus qu’elles. Avec ses deux arrières jouant sur des instruments issus du recyclage d’objets en plastique et en métal (big up à la valise transformée en grosse caisse), le quintet a fait mouche avec son vaudou urbain et sa transe funky contagieuse, invitant au passage le temps d’un titre splendide leur mentor Peter Solo de Vaudou Game.