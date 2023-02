Avec "Empire", Kaiser Quartett donne de la voix

Le Kaiser Quartett originaire de Hambourg s’est émancipé des carcans de la musique classique pour s’ouvrir à des genres tels que le hip hop, le funk, l'électro et la pop, puisant son inspiration aussi bien chez Giorgio Moroder que chez Daft Punk. En 2011, il commençait une collaboration avec le pianiste Chilly Gonzales. Après avoir joué pour Boys Noize, Daniel Hope Gregory Porter, Milk and Bone ou Aki Bosse, Ingmar Süberkrüb (alto), Martin Bentz (violoncelle), Adam Zolynski (violon) et Jansen Folkers (violon) composent leur propre musique et sortent un premier album éponyme en 2019. L'année suivante ils jouaient pour Anna Ternheim, Die Sterne, Jarvis Cocker et avec le rappeur Yassin.

Pour leur deuxième album Empire, les quatre musiciens ont mis le confinement de 2021 à profit en enregistrant plusieurs sessions à la Fattoria Musica, une ancienne ferme devenue un superbe studio de musique à Darum près d'Osnabrück. Le titre Schnell, (rapide en allemand) mêle folk, musique baroque et riffs rock tandis que le clip suit le cheminement des musiciens aux masques de loup, cerf, renard et ours au cœur d'une forêt :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parmi leurs invités, l'artiste suisse Valeska Steiner (binôme du duo féminin BOY avec Sonja Glass), interprète la chanson-titre de l'album :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans le premier single du disque, Take Heart, une balade folk chantée par L'Aupaire, le multi-instrumentiste à la voix brisée des vieux maîtres du blues, le quatuor à cordes imite la guitare, la basse et la batterie :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album Empire sort le 10 mars sur le label PIAS.

Le Kaiser Quartett débute une grande tournée allemande en mars et passe par Paris le 12 avril, aux Trois Baudets.