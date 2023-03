Avec le sensuel "Hula Hoop", Limousine ose la voix

Des souvenirs d’enfance reviennent chatouiller les membres de Limousine. Mais loin de tourner en rond dans leur cerceau, le saxophoniste, le pianiste, le guitariste et le batteur, explorateurs avertis des musiques inventives, se lancent dans une aventure inattendue avec Hula Hoop. Ce cinquième album, dont la sortie est prévue en avril, donne de la voix. Surprenant pour un quartet instrumental. Du jazz à la pop en passant par des postures plus rock, la joyeuse équipée part en voyage vers de nouvelles contrées sonores. Sur la balade tropicaliste nommée Foi Assim, les musiciens font corps avec la voix douce et délicate de l’auteur-compositeur-interprète brésilien Lucas Santtana (notons que le claviériste Fred Soulard et le saxophoniste Laurent Bardainne ont déjà collaboré avec le chanteur sur le dernier album de ce dernier, O Paraíso).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Des paysages oniriques de Foi Assim à la scansion maîtrisée de l’un des pères du hip-hop hexagonal, Akhenaton, en passant par la déambulation mélancolique de la voix de cristal du français aux origines algérienne et vietnamienne, Malik Djoudi, Limousine traverse les genres et se laisse parfois aller à la contemplation avec Limousine Blues et son ambiance soulful insufflée par la chanteuse Amber Burgoyne. Le rennais, auteur-compositeur franco-allemand, Victor Solf, ex-chanteur du groupe Her, est aussi de la partie sur le sublime titre empreint de nostalgie, Pour toi :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais pour autant, nos lascars ont encore bien des choses à nous dire sans paroles, dans un road-movie suspendu à leur imaginaire, en quête de mélodies simples et fluides, sans soli improvisés dans lesquels chacun est pourtant expert par ailleurs, au sein de diverses formations.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise