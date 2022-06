"Awal", la transe et les mirages d’Al-Qasar

Qui donc sommes-nous ? Cette interrogation existentielle choisie par Al-Qasar pour intituler leur premier album résonne bien comme une question lancée à toute notre époque. Ce Who Are We ? répond ainsi tel un clin d’œil à la genèse même de ce collectif psyché-rock né de rencontres musicales et humaines nouées sur toutes les rives de la Méditerranée. Mais il interpelle aussi, plus largement, ce début de siècle où nos mondes se donnent l’illusion de ne faire qu’un, tout à la fois interconnectés mais aussi séparés encore et toujours par l’espace et le temps.

Venant de France, du Maroc, d’Algérie, d’Egypte et des États-Unis, les musiciens qui composent Al-Qasar gravitent ainsi autour de leur leader Thomas Attar Bellier, un Franco-américain qui a imaginé en 2017 ce projet sans frontière au creux du quartier parisien de Barbès. Un an plus tard, le groupe se révélait en live sur la scène des Trans Musicales de Rennes en faisant parler son oud et ses tambours touarègues, devant un public conquis par cette rencontre pleine d’humanisme entre rock et traditions musicales orientales.

Tandis que la confection de Who Are We? démarrait deux ans plus tard, d’autres artistes rejoignaient encore le projet le temps d’un enregistrement ou un peu plus. C’est le cas, ainsi, de Lee Ranaldo, qui prête ses guitares à deux morceaux de ce premier disque. Ce pilier de Sonic Youth complète ainsi de ses instincts électriques le bois musical initial d’Al-Qasar avec pour résultat une myriade composite on ne peut plus audacieuse. En témoigne cet Awal, premier extrait de l’album à découvrir aujourd’hui en avant-première. Un titre hypnotisant, mené par une transe bourdonnante qui frôle le court-circuit psychédélique, et servi par un clip somptueux où le road-trip se mue bientôt en mirage désertique. Classe.

En concert : le 02 juillet au Périph' (Paris)