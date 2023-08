"Ayo Nigla", la complainte amoureuse de Bombino

Son pays natal connaît en ce moment un nouvelle crise politique après un coup d'état militaire aux résonnances internationales. Artiste militant de la cause touareg, Omara 'Bombino' Moctar a dû s'exiler à plusieurs reprises, mais son succès au Niger puis dans le monde n'a fait que grandir depuis ses premiers enregistrements acoustiques Group Bombino - Guitars from Agadez, vol. 2., sortis en 2009.

Cinq ans après le succès de son sixième album Deran, enregistré à Casablanca et nommé par un Grammy pour le meilleur album de musique du monde, le chanteur et guitariste d'Agadez est de retour en septembre avec le disque Sahel dont il partage aujourd'hui un nouveau titre. Une chanson guitare voix subtile, sur laquelle il pleure un amour non-réciproque et finalement perdu à jamais : "Cette chanson est dédiée à une fille que j'ai trop aimée et à qui j'ai déclaré ma passion, mais qui est restée ignorée. J'ai vécu cet amour dans la solitude, au plus profond de mon âme".

Si par le passé, il a travaillé aux Etats-Unis avec des producteurs comme David Longstreth de Dirty Projectors ou Dan Auerbach des Black Keys, Bombino s'est entouré cette fois du producteur gallois David Wrench (David Byrne, Frank Ocean, Caribou, Goldfrapp, The xx, Sampha). Enregistrés en studio à Casablanca, les dix titres de Sahel sonnent comme hommage au peuple touareg et l'immense richesse musicale et culturelle de cette région du Sahel : "Je pense toujours au sort des Touaregs et, bien que je l'aie toujours abordé dans ma musique, j'ai voulu lui donner une importance particulière dans cet album".

L'album Sahel sort le 15 septembre via Partisan Records et Bombino est en concert le 17 octobre à La Maroquinerie à Paris.