"Azizam", nouveau cri du cœur de Liraz

Si la musique ne libère pas de tout, elle brise pourtant bel et bien des chaînes jusqu’à parfois se jouer des plus hermétiques frontières. L’histoire de la chanteuse d’origine iranienne Liraz en témoigne ainsi, elle qui réfugiée avec sa famille en Israël depuis l’enfance, n’a cessé de tourner depuis son regard vers son pays natal avant d’en chanter les parfums au fil de ses deux premiers disques.

Dans ses chansons interprétées en langue farsi, Liraz conjugue la tradition de la pop iranienne des années 70 avec des rythmes modernes issus du rap et des musiques électroniques. Surtout, cette jeune quadra chante la liberté et plus particulièrement celles des femmes, un cri du cœur qui parcourait notamment les compositions de son dernier album Zan publié l’an passé. Elle était parvenue, alors, à collaborer de façon clandestine avec des musiciens iraniens pour mettre en boite, et à distance, ce disque où s’imposait la voix sertie d’émotion de la chanteuse.

Liraz n’en a pas terminé avec son histoire tourmentée, qu’elle partage de la plus belle des façons en puisant ainsi dans les vestiges de la pop persane. Son prochain album attendu sur le label Glitterbeat devrait d'ailleurs prendre les accents d’une joyeuse réunion de famille, la chanteuse étant parvenue à enregistrer dans un studio clandestin d’Istanbul avec les artistes qui l’avaient déjà épaulée précédemment depuis Téhéran. Au violon, à l’alto, ou aux machines, ces derniers nourrissent ainsi ces nouvelles compositions où la passion de la liberté demeure intacte, à l’image de cet Azizam magnétique tout juste mis en ligne, un premier extrait pétri d’ardeur et de pop psychédélique. Vivement la suite.