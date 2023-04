Baby Rose vers les sommets sur "Through and Through"

Avoir une voix aussi singulière, loin des standards, peut être un frein pour une artiste. Pourtant, Baby Rose en a fait sa force, elle qui a réalisé le pouvoir de sa voix unique en lisant à haute voix des poèmes originaux lors de réunions de famille. « Je n'ai besoin de personne pour me montrer le chemin » déclare la chanteuse originaire de Washington DC qui a trouvé le réconfort dans l'écriture, le chant et le piano. Après avoir déménagé à Fayetteville, en Caroline du Nord, c'est à Atlanta qu'elle a signé ses projets fondateurs, From Dusk Til Dawn puis l'album To Myself s'offrant des collaborations avec SZA, J. Cole, James Blake, Kehlani et LeBron Jame. Sans attendre, l'artiste s'est lancé dans l'écriture de son second long-format, Through and Through, attendu le 28 avril sur le label indépendant d'Indiana, Secretly Canadian.

« Je ne veux pas être du genre à ne pas prendre de risques parce que j'ai peur. Je dois croire que tant que la musique est honnête et innovante, elle sera intemporelle » déclare Jasmine Rose Wilson qui a transformé ses peurs et son chaos intérieur en une collection de titres libérateurs, réinventant sa musique dans un puissant amalgame d'idiomes soul, funk, rock, psychédélique et pop. Avec une maîtrise renversante, Baby Rose nous transperce l'âme dans des ballades épiques où elle se met à nu sur des arrangements classieux avant de laisser le groove rythmique de son R&B moderne s'élever vers des sommets.

