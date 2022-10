Ballaké Sissoko et Piers Faccini réunis sur "The Fire Inside"

La rencontre de ces deux artistes était une évidence tant ils nourrissent leur art voyageur de leur rencontres musicales aux univers multiculturels. Le koraïste malien Ballaké Sissoko n'a de cesse d'enrichir le lyrisme intimiste de ses mélodies mandingues en traversant les continents et le poète folk Piers Faccini se dédinit lui-même comme « un étudiant permanent des musiques traditionnelles du monde ». Les deux amis jouent ensemble depuis près de deux décennies et Sissoko a joué sur l'album Tearing Sky de Faccini en 2006 tandis que Faccini a participé le récent album de Sissoko, Djourou.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Aujourd'hui les artistes partagent le titre The Fire Inside enregistré en 2020 dans la chapelle romane de Cezas dans les Cévennes, près de chez Piers Faccini. Les deux musiciens avaient enregistré plusieurs chansons à ce moment, dont Kadidja présent sur l'album Djourou de Ballaké, chanté par Piers en Bamanankan. Ils élèvent un peu plus ici leur alchimie musicale vers des sommets poétiques avec ce chant de l'âme célébrant, telle une complainte soufie, l'unité et le feu intérieur.