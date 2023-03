BCUC invoque le pouvoir des ancêtres sur "The Woods"

Née il y a vingt ans dans le célèbre township de Johannesburg, Soweto, la formation Bantu Continua Uhuru Consciousness convoque l'inextinguible force des rythmes ancestraux sud-africains pour développer sa transe, scandant ses messages politiques et spirituels sur un amalgame puissant d'énergie punk, de musiques folk, de hip-hop et de groove. « Nous sommes des combattants modernes de la liberté qui doivent raconter l'histoire du passé, du présent et du futur de Soweto au monde » explique la chanteuse Nkosi "Jovi" Zithulele avant la sortie le 2 juin du troisième album de BCUC sur le label anglais On The Corner Records.

Sur ce nouvel album Millions Of Us, BCUC continue de faire évoluer sa musique qu'il appelle "africangungungu" en défiant les structures dictées par les canons occidentaux et en développant sa transe dans une expérience épique où les chants et les prières s'élèvent sur un étourdissement percussif et une basse funk. Un voyage sonore extatique qui réveille les consciences et ravive le pouvoir du collectif pour combattre avec amour, énergie et compassion ; « ce sont des millions d'entre nous qui ont le pouvoir de combattre et d'apporter des changements à notre monde ». Nkosi "Jovi" Zithulele, Kgomotso Mokone, Thabo "Cheex" Mangle, Mritho Luja, Lehlohonolo "Hloni" Maphunye et Skhumbuzo Mahlangu sont tournée cet été en France.

