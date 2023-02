"Beau Continent", l’ode à l’Afrique de Tiken Jah Fakoly et Dub Inc

Descendant du grand chef Falouly Diaba qui a combattu au 13ème siècle pour libérer le peuple Mandingue, Tiken Jah Fakoly reprend le flambeau avec ses mots et sa musique. Sur son album Braquage de pouvoir, avec des invités comme Grand Corps Malade, Amadou & Mariam, Winston McAnuff, il prêche le panafricanisme et dénonce les dysfonctionnements politiques du continent africain. Le griot moderne qui se bat depuis toujours pour l'avènement de la démocratie qui donne le pouvoir au peuple de son pays, sait aussi en célébrer les richesses. « Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu’il a tout pour réussir », chante-t-il en compagnie de Dub Inc, l'un des duos emblématiques du reggae made in France, composé d'Hakim Meridja d’origine algérienne et d'Aurélien Zohou d’origine béninoise. Alors « Faut pas nous dire à nous que l’Afrique est pauvre ! » et preuve à l'appui, cette fois en images :

Contraint à l'exil depuis plusieurs années à cause des menaces pesant sur lui en Côte d’Ivoire, Tiken Jah Fakoly a pu enregistrer son dernier disque co-réalisé par Tyrone Downie (Bob Marley), Mael Danion (City Kay) et Guillaume Stepper (Sly & Robbie), à Abidjan. En tournée, il poursuit son combat contre la dictature et relaie le message révolutionnaire du reggae sur les scènes du monde.

Le 22/03 au Transbordeur à Villeurbanne

Le 23/03 à Besançon

Le 24/03 au Moulin à Marseille

Le 15/04 au Bikini à Toulouse

Le 9/06 à Seyne-sur-Mer aux Couleurs Urbaines

Le 30/06 au Théâtre de la Mer à Sète ..ect..

