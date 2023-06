Beck et Phoenix fêtent l’été sur "Odyssey"

“Somewhere, We'll fall into the ocean / I'll be there, On an odyssey in the sun”. Le ton est joyeux et l’humeur hédoniste sur cet Odyssey, le nouveau morceau dévoilé par Beck et Phoenix cette semaine. Coécrit par le très relax chanteur californien et le groupe de Thomas Mars, ce single aux effluves eighties vient ainsi célébrer par avance une tournée américaine commune qui les emmènera cet été de Los Angeles jusqu’à New York.

Après la sortie de leur septième album studio Alpha Zulu l’an passé (produit par Thomas Bangalter), Phoenix a enchainé les concerts au fil d’une tournée européenne qui devrait connaitre son point d’orgue au festival des Vieilles Charrues le mois prochain. De son côté, Beck Hansen a certes mis en ligne quelques jolies reprises ces derniers mois mais il n’a encore rien laissé filtrer jusqu’à présent sur la suite d’Hyperspace, son galactique et bizarroïde dernier disque publié il y a déjà quatre ans. Relax, on vous dit.