Beck, Mark Ronson et Damon Albarn s'engagent pour la protection des oiseaux

Il sont auteurs, acteurs, musiciens ou chanteurs, tous ont décidé d'œuvrer dans un élan de créativité historique, pour célébrer la joie que les oiseaux apportent à nos vies et militer pour la survie des espèces menacées par le dérèglement climatique. Le producteur Randall Poster a ainsi réuni plus de 220 artistes pour participer au projet For The Birds: The Birdsong Project qui sortira à raison d'un volume par mois sur les plateformes digitales et dont les bénéfices iront à la National Audubon Society, une organisation environnementale américaine à but non lucrative.

La liste des contributeurs de la première compilation du projet laisse rêveur : Beach House, Beck, Nick Cave and Warren Ellis, Jarvis Cocker, Karen O, Karen Elson, Jim James, Mark Ronson (avec Damon Albarn and Wale), Kurt Vile, Josh Kaufman, Alex Somers, Alaska Reid and A.G. Cook, Lee Ranaldo, Mike Campbell, Blake Mills, Richard Reed Parry, UNKLE, Tyondai Braxton, Emily Cross. Des acteurs comme Sean Penn et Tilda Swinton y proposent également des récitations poétiques inspirées des oiseaux.

Invité sur le projet, Elvis Costello a écrit : « Cela devrait être tellement évident ; sans les oiseaux, nous serions jusqu'aux genoux dans les vers, grouillant d'insectes, les arbres dépourvus de chant. Le moins que nous puissions faire est d'élever la voix en louanges ou en lamentations ».

Les cinq volumes de For The Birds: The Birdsong Project sortiront dans un coffret vinyle en septembre, l'occasion de découvrir les contributions des autres artistes venus du rock, du jazz, de la folk ou du hip hop comme Animal Collective, Jeff Tweedy, Karen O, Kamasi Washington, The Flaming Lips, Rudresh Mahanthappa, Matthew McConaughey, Calexico, Florence Welch, Michael Penn, Robert Pattinson, Hania Rani, Devendra Banhart, Makaya McCraven, John Cale, Laurie Anderson, Andrew Bird ou Arturo O’Farrill.

