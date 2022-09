Beck revisite "Old Man", le classique de Neil Young

Il n’y pas que l’espace intersidéral qui passionne Beck aujourd’hui. Le très relax Californien vient ainsi de mettre en ligne une relecture personnelle du joyau Old Man, l’un des morceaux les plus emblématiques de l’album Harvest de Neil Young publié par le loner il y a tout juste cinquante ans. Teasé dès samedi dernier à la TV américaine, il s’agirait d’une référence à deux joueurs de football prenant appui sur les paroles de ce classique où se comparent deux hommes de générations différentes. Une association d’un jour avec la NFL qui semble d’ailleurs avoir été diversement appréciée par Neil Young himself.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Quoi qu’il en soit, Beck s’offre ici une reprise relativement minimaliste mais qui forme un joli hommage à l’infatigable Canadien. Alors qu’un quart de siècle sépare l’icône folk de son benjamin, il est tentant de voir aussi dans cette reprise un vrai clin d’œil adressé au vieil activiste, qui poursuit encore et toujours son œuvre d’auto-documentation d’une carrière longue de plus de cinquante ans.