"Becoming Adomaa", la néo-soul libératrice et théâtrale d'Adomaa

Originaire du Ghana et du Nigeria, Joy Onyinyechukwu Adomaa Serwaa Adjeman alias Adomaa est un ovni de la scène musicale africaine. Performeuse et actrice, la chanteuse a aussi connu le succès dès son premier EP Afraba en 2015, une oeuvre visionnaire mêlant subtilement les sonorités jazz, folk pop, highlife et néo-soul. Après Barely Adoma en 2019, l'artiste est retombée dans les affres du doute, expression d'une peur enfouie qu'elle chante aujourd'hui dans des textes poignants sublimés par les instrumentations sophistiquées de son nouveau disque Becoming Adomaa. Une renaissance dans le cirque cauchemardesque de la vie qu'Adomaa illustre par le titre Circus et sa vidéo, chantant de sa voix soulful sur une marche chromatique et des gémissements de jazz downtempo.

Becoming Adomaa utilise les talents variés d'Adomaa pour raconter une histoire à multiples facettes de renaissance et de persévérance face aux défis. Un album concept conçu comme un court métrage, un documentaire et une comédie musicale qui explore pleinement le parcours complexe de l'artiste. « Avec ce nouvel EP, j’ai enfin accepté d’être moi-même, de faire la musique qui me correspond et qui me rend heureuse. Je ne suis pas l’artiste mainstream qu’on a voulu faire de moi, inclassable, je suis jazz, je suis soul, je suis folk, je suis gospel, je suis R&B, je suis blues, tout cela emprunte de mes racines africaines. Je suis Adomaa. » explique l'auteure et interprète qui dévoilait il y a un mois In the Clouds, un titre lorgnant vers une pop lyrique enchanteresse et une soul expérimentale.

