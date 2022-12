"Bed & Breakfast", la parade orchestrale d'Isolde Lasoen

Auteure, compositrice, chanteuse, vibraphoniste, c'est à la batterie et aux percussions qu'Isolde Lasoen s'est illustrée aux côtés de ses compatriotes du groupe Daan avant de s'envoler en solo et sortir Cartes Postales en 2017. Un premier album sur lequel on pouvait déjà découvrir l'art mélodique et la richesse des orchestrations de l'artiste élaborant un univers musical luxuriant dans lequel le jazz côtoie les ballades pop sixties, le psychédélisme et les musiques de films.

Cinq ans après, sa palette sonore s'est encore enrichie comme en témoigne son prochain album Oh Dear attendu le 8 mars prochain via Mayway Records. Si sa voix douce s'élève sur la plupart des dix titres, Isolde Lasoen dévoile aujourd'hui le titre instrumental Bed & Breakfast, un hommage exaltant aux musiques d'Ennio Morricone et Henry Mancini ainsi qu'à l'harmoniciste jazz Toots Thielemans.

« Je suis partie de ma batterie de jazz et j'en ai fait une sorte de danse d'accouplement ou parade nuptiale musicale, l'équivalent musical d'un 'One Night Stand', pour ainsi dire (d'où le titre). Cette chanson est une ode à des héros comme Ennio Morricone, Henry Mancini et mon compatriote Toots Thielemans » explique Isolde Lasoen dont la science rythmique et les orchestrations foisonnantes rayonnent tout au long de cette suite instrumentale. Une richesse dans les arrangements que l'on retrouve sur Douce Mélancolie, une ballade intemporelle chantée en tandem avec Bertrand Burgalat et enregistrée avec l'ensemble de cordes Casco Phil.

