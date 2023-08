"Beirut in the Air", l'ode folk au peuple libanais de Prokop

Le 4 août 2020, l'explosion tragique du port de Beyrouth dévastait des quartiers entiers de la capitale tuant plus de 200 personnes et faisant plus près de 6 500 blessés. Une cicatrice toujours béante pour le peuple libanais qui continue de manifester, malgré la répression, pour la justice et contre la corruption dans un pays plongé dans une crise politique, financière et sociale.

Sensibilisé par sa sœur qui a vécu au Liban et par des artistes et journalistes libanais expatriés, le songwriter signe avec Beirut in the Air (A City Levitating) une ode folk blues poignante aux victimes de l'explosion et à la résilience des habitants. Une protest song poétique illustrée par la vidéo de Balsam Abo Zour qui mêle l'animation aux images d'archives de manifestations.

Né au Pays basque, Prokop Boutan a grandi dans la ville de Kingston upon Hull avant de s'installer à Strasbourg et de fonder le groupe cosmopolite Bread Delivery Service. C'est dans les pubs de la ville portuaire anglaise que l'artiste a commencé à façonner son écriture inspirée par les protest song de Woody Guthrie, Pete Seeger ou Bob Dylan, laissant plus tard sa poésie folk voyager dans l'infini vers des contrées jazz, blues, rock, country ou d'ailleurs. Après The Confinement Tapes en 2019 et son triple album Love Letters from Across the Street l'an dernier, le troubadour s'est inspiré de la chanteuse Fairuz, d'Omar Khorshid et d'Ibrahim Maalouf pour composer ce cri d'espoir et de douleur, entouré de deux guitares électriques, d'un piano, d'un violoncelle, d'une trompette, d'une contrebasse et d'une batterie.