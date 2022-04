Belfour dévoile le clip captivant de "On verra bien"

Il y a une grâce qui se dégage de Belfour, ce duo formé par Lucie Mena et Michael Sacchetti qui, contraints de mettre en suspend leurs autres activités durant le confinement, ont pris le temps de peaufiner leur album Si la rivière coule pendant deux années. Quelques morceaux ont été réalisés avec Pascal Humbert (Passion Folder, Sixteen Horsepower, Santa Cruz, Bertrand Cantat). En avant-première on découvre le très beau clip réalisé par Elizabeth Marre du titre On verra bien, qu'ils ont joué pour la première fois dans leur rue, à 20h après les applaudissements destinés aux personnels soignants.

"On verra bien, c'est l’histoire d’un combat, précise Lucie Mena, d'une quête personnelle, faite de tiraillement de rencontres bonnes et mauvaises… (…) C’est aussi un message d’espoir qui invite à lâcher prise, s’en remettre aux hasards, au destin.

L'EP sorti en juin est composé de six chansons, six confessions sensuelles écrites par Lucie Mena, travaillées et enregistrées dans leur home studio mobile dans trois lieux différents : En Auvergne dans une cabane au fond du jardin, à la Taillade, la maison de Nino Ferrer et au Pays Basque chez Pascal Humbert. Le clip du titre éponyme Si la rivière coule, produit comme le précédent par Walter Films (Etienne Daho, Malik Djoudi, Jehnny Beth…) a été sélectionné dans plusieurs festivals de cinéma. Cette épopée enivrante à la Thelma et Louise, nous plonge dans la beauté sauvage et la rudesse des grands espaces, du côté du lac Servière. "C'est un hommage à une amitié d’enfance aussi forte qu’une grande histoire d’amour", confie Lucie.

6 Mai aux Trois Baudets – Paris

20 Mai au Bend - Grenoble

21 Mai au Festival Barbara avec Émily Loizeau - Saint Marcelin (38)

7 Juillet à La Guinguette Folle Allier (63)

8 Juillet à La Petite Fabrique Solidaire - Uzerche (19)

9 Juillet à La Maison Sur Place - Ambrugeat (19)

10 Juillet à La Pamparina - Thiers (63)

20, 21, 22 Juillet au Festival Garçon La Note - Cosne Sur Loire, Auxerre, Sens

23 juillet au Festival sous les Pêchers-Théâtre de Verdure - Montreuil (93)

10 Aout au Lac Pavin - Besse (63)

